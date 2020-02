Tenuta Cavalier Pepe, appuntamento in cantina con il corso ONAF per degustazione formaggi irpini e abbinamento al vino

Domenica, 16 febbraio 2020, Milena Pepe, co-titolare, insieme al padre Angelo Pepe, della nota azienda vitivinicola irpina Tenuta Cavalier Pepe (www.tenutacavalierpepe.it) in Luogosano (AV), Via Santa Vara, Sant’Angelo all’Esca, ha organizzato una speciale degustazione di vini- formaggi irpini in collaborazione con l’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi), con un corso dal titolo “Formaggi irpini tra tradizione e innovazione”, laboratorio sulla tecnica di assaggio del formaggio e sull’abbinamento vino.

Il programma si svolgerà dalla mattina, ore 10:30, con il ritrovo dei partecipanti in cantina e l’accoglienza con caffè e brioches. Dalle ore 11:00 si darà inizio al Seminario di approfondimento dei formaggi irpini in abbinamento ai vini dell’azienda Tenuta Cavalier Pepe: in particolare si comincerà con il Primo sale di Carmasciando (www.carmasciando.it), abbinato al “Bianco di Bellona” Irpinia Coda Di Volpe DOC 2018.

Si proseguirà, poi, col Carmasciano, un pecorino ottenuto da caglio di capretto, semi-stagionato di Forgione abbinato al “Brancato” Fiano di Avellino DOCG 2017.

In un crescendo di complessità, si degusterà ancora il Caciocavallo stagionato di Carmasciando abbinato al “Santo Stefano” Irpinia Campi Taurasini DOC 2015, seguito dalla degustazione di Carmasciano stagionato di Forgione abbinato a “Opera Mia” Taurasi DOCG 2014.

Chiusura col “botto” per il Blu di pecora di Carmasciando in abbinamento a “Chicco d’oro” Campania Passito IGT 2016.

Su richiesta, è possibile una attività per impegnare e interessare i bambini al mondo del gusto, durante la degustazione seguita dagli adulti, infatti un laboratorio didattico con degustazione di marmellate e formaggi alla cieca, darà la possibilità anche ai più piccoli di divertirsi.

Le prenotazioni si possono effettuare fino a venerdì 14 febbraio 2020, contattando i numeri di telefono 0827.73766 o 3493172480, oppure scrivendo a eventi@tenutacavalierpepe.it, a cui si possono chiedere tutte le informazioni sul corso. Si consiglia per raggiungere la Tenuta attraversare l’autostrada A16 Napoli-Bari, uscire a Benevento/Castel del lago e proseguire per Taurasi (13km) e infine per Luogosano (3km).

Federica Guerriero

INFO

Il costo del seminario è di €30,00 a persona ed è previsto uno sconto per i soci ONAF, mentre il costo per bambini è di 15 euro. Inoltre previa prenotazione è possibile pranzare presso il Ristorante “La Collina” o gli agriturismi convenzionati. La cantina tra l’altro è aperta per le visite guidate dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00 ed il sabato e domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.

