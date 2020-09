Tenuta Cavalier Pepe, Settembre/ Ottobre 2020, Cantine Aperte in Vendemmia

a cura di Massimo Antonino Cascone

Tempo di Vendemmia alla Tenuta Cavalier Pepe!

A Sant’Angelo all’Esca, in provincia di Avellino, (Via Santa Vara) la Tenuta si prepara con grande passione ad accogliere tutti gli appassionati che vorranno sperimentare l’euforia di fare il vigneron, almeno per un giorno!

“L’uva chiama a raccolta”, come recita il claime di Cantine Aperte in Vendemmia, è l’accattivante programma in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino, in cartellone da Settembre fino al 25 Ottobre, per cogliere l’opportunità di visitare tutti i fine-settimana l’azienda (sempre aperta per le visite guidate dal lunedì al venerdì (dalle 9:00 alle 18:00) ed il sabato e la domenica (dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00).

Abbigliamento comodo, allora, ceste di vimini e forbici alla mano, i lunghi filari della Tenuta, vi aspettano, con i grossi grappoli di acini succosi da cogliere!

Un giorno in Vendemmia. (Per info e Prenotazioni: Tel: 082773766; Cell: 3493172480.

Il costo è di 50 euro per adulto e 30 euro per bambino. Si accettano animali di taglia piccola e media. Il parcheggio auto è gratuito).

Dettagli : l’accoglienza per gli ospiti è prevista in Tenuta verso le ore 10:30/10:45 con un esclusivo zaino personale per la colazione.

Poi si passa alla “Vestizione” ed alle 11:00 si parte per i vigneti, dove si potrà assistere o partecipare alla vendemmia.

In compagnia della titolare Milena Pepe o del personale tecnico dell’azienda ci sarà la spiegazione di tutte le fasi del ciclo della vite e la degustazione delle uve. Una Passeggiata tra vigneti e oliveti secolari, con il racconto del territorio sarà illuminante per focalizzare le caratteristiche locali, fino all’arrivo sul crinale della collina per la “Pigiatura con i piedi” nei tini di legno, come si faceva anticamente (da confermare in funzione delle misure di contrasto anti-covid). A seguire il “Brindisi in vigna” con Oro Spumante e il rosato Vela Vento Vulcano, accompagnato dai rustici tipici irpini. Il pranzo è previsto per le ore 13:00 nella Veranda o nella Sala Grande, con degustazione di cinque vini doc e docg: “Santa Vara” Selezione Irpinia Falanghina doc; “Brancato” Selezione di Fiano di Avellino docg, “Terra del Varo” Irpinia Aglianico doc; “Opera Mia” Taurasi docg, e “Cerri Merry”. Sono previsti menù per bambini o per particolari esigenze alimentari. Durante il pranzo i più piccoli, su richiesta, possono partecipare a un laboratorio educativo e a una degustazione alla cieca di marmellate. La struttura è anche dotata di un’area attrezzata per bambini. Nel pomeriggio è possibile fare una visita guidata in cantina con spiegazione del processo di vinificazione e degustazione del mosto in fermentazione, fino al termine delle attività previsto intorno alle 16:30.

Ulteriori Informazioni sui servizi e sul protocollo di sicurezza da rispettare durante la giornata



– Prima dell’arrivo: prenotazione con nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono e numero di patente o carta d’identità. (Obbligatorio)

– All’arrivo: Monitoraggio della temperatura corporea; mascherina da indossare obbligatoriamente all’interno dei locali quando non si è seduti.

– All’entrata di ogni locale è installato un distributore con erogazione di prodotto sanificante e igienizzante per le mani.

– Il personale della Tenuta sarà munito di guanti e mascherine e istruito sul rispetto delle norme di sicurezza.

– Organizzazione delle Attività: Visite e Degustazioni sono previste all’aria aperta, in ambienti protetti, nella spaziosa veranda o nella sala grande del ristorante allestita con tavoli separati e sedute distanziate

– Gli ambienti e gli arredi saranno sanificati ad ogni utilizzo nel pieno rispetto della normativa anti-contagio Covid 19

– Accoglienza all’arrivo: ogni partecipante riceverà uno zainetto esclusivo con all’interno un cornetto, un succo di frutta e una bottiglia di acqua.

– Si consiglia d’indossare un abbigliamento pratico e scarpe comode.

