TENUTA LA FUGA, BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 2015, ESPRESSIONE DI PURA ARMONIA

Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute è tra le aziende vitivinicole più antiche d’Italia: la Famiglia Folonari è, infatti, nel settore sin dalla fine del XVIII secolo. Oggi l’azienda è guidata da Giovanni Folonari, figlio di Ambrogio, che gestisce le cinque tenute di proprietà, tutte in Toscana: la Tenuta di Nozzole nel Chianti Classico, Le Tenute del Cabreo dove si producono i Supertuscan, la Tenuta La Fuga a Montalcino, Campo al Mare a Bolgheri, Vigne a Porrona nella Maremma Toscana.

Nella Tenuta La Fuga, la più piccola del gruppo familiare Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, viene utilizzato esclusivamente legno stagionato, non tostato, quindi botti che appartengono alle tradizioni, alla cultura italiana, con una stagionatura di oltre un anno per ogni centimetro di spessore della doga. Sono questi dettagli che creano le eccellenze, l’eleganza nel bicchiere.

“La nostra interpretazione di Brunello, nella Fuga Brunello di Montalcino DOCG 2015, è un vino di grande stile “- sottolinea l’enologo Roberto Potentini – “che non segue le mode ma nasce dalla tradizione e la segue fedelmente, nell’infinito sforzo di migliorarsi sempre. Non è un vino che sorprende per la potenza: affascina per l’armonia.”

La Fuga Brunello di Montalcino DOCG 2015 è nato nell’equilibrio vendemmiale per approdare all’armonia sensoriale. è nato nell’equilibrio vendemmiale per approdare all’armonia sensoriale.

Tutte le evoluzioni che ha attraversato sono esclusivamente figlie del tempo, l’esempio di come il Sangiovese riesca a terziarizzare, a evolvere nel legno stagionato.

L’annata 2015, con i suoi ritmi eccezionalmente normali, ha regalato un Brunello incredibilmente fedele a sé stesso. Un’annata bella, grassa, pastosa, equilibrata nei numeri che ha permesso al tempo di sviluppare un vino che ha nell’armonia il suo punto di forza sensoriale. Nel Brunello, l’enologo è esclusivamente l’assistente del tempo: 5 anni pieni di maturazione minimi rappresentano la massima espressione dell’amore che c’è tra il tempo e il vino, lo spazio perfetto perché entrino in risonanza.