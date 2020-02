Trattoria Amalfitana, a Tokyo i migliori piatti della tradizione italiana sposano i vini irpini di Tenuta Cavalier Pepe

La cultura enogastronomica italiana conquista costantemente i Paesi più importanti sui Mercati mondiali. Il messaggio arriva da più fronti, forte e chiaro: il Made in Italy rappresenta trasversalmente valore, qualità, garanzia oltre eleganza, come dimostra la presenza dei migliori brand italiani famosi in tutto il mondo.

Il Giappone è tra le Nazioni che meglio apprezza lo stile italiano in tutti i campi: dalla moda, alle auto di lusso, al cibo gourmet e al vino, l’italian style è sempre ricercato, fa tendenza ed è chic!

Sarà per questo che Tokyo, la capitale moderna del Giappone, pullula di boutique, negozi, caffè, locali e ristoranti italiani o meglio, dallo stile italiano, come la Trattoria Amalfitana, CEO Hideo Takemasa, nel vivace e creativo quartiere di Shibuya (渋谷区 Shibuya-ku), uno dei 23 quartieri speciali di Tokyo, famoso per la commovente storia del cane Hackiko e l’incrocio nell’area antistante la stazione, attraversato, ogni due minuti, da un’incredibile folla composta, in attesa del semaforo verde.

Alla Trattoria Amalfitana, piante di limoni all’ingresso e maioliche vietresi richiamano bellezza, colori e l’inconfondibile stile della nostra costiera amalfitana, con un menù che propone insieme a piatti tradizionali anche alcuni creativi, piacevole fusion di cucina giapponese e campana, ma realizzati con ottimi prodotti tipici e di qualità, richiamo goloso per gli amanti del buon gusto e della cucina italiana anche a Tokyo.

Qui, lo scorso mercoledi, 29 Gennaio, mister Takashi Ito, titolare di AGRI Corporation, insieme a Mrs. Hiraku Horikawa e la d.ssa Milena Pepe, co-titolare, insieme al padre Angelo Pepe, della nota azienda vitivinicola irpina Tenuta Cavalier Pepe in Luogosano (AV), ha organizzato per un pubblico selezionato, una speciale degustazione di vini in abbinamento ai piatti della Trattoria Amalfitana. La scelta dell’azienda vitivinicola irpina è stata scelta ed apprezzata per essere in linea con lo stile del ristorante e le proposte culinarie dello chef.

Dal versante opposto, vale ricordare che l’accordo di libero scambio ratificato dall’Unione Europea con il Giappone (EPA – economic partnership agreement) del 1° febbraio 2019 ha agevolato grandemente l‘accesso al mercato giapponese delle aziende italiane interessate, grazie all’eliminazione delle tariffe doganali sul 99% dei prodotti nonchè delle principali barriere non tariffarie, consentendo, in tal modo, al vino italiano una crescita del 17,2% rispetto al 2018 e del 28,3% (27 mln di euro) per il vino spumante di qualità.



L’aperitivo ha aperto con sgombro affumicato e alici marinate in abbinamento a ORO Spumante, metodo charmat, da autoctoni a bacca bianca, perlage fine, bel colore giallo paglierino brillante, mela verde, lievi note agrumate, fiori bianchi, elegante, equilibrato e finale piacevolmente sapido.

Molto apprezzato dagli astanti anche il ROSATO DEL VARO, IRPINIA ROSATO DOC, vinificazione in bianco di uve 100% Aglianico, ha tenue colore rosa salmone, leggere note floreali di rosa e fruttate di fragoline di bosco ed una freschezza che rende piacevolissimo ogni sorso.

Nestor, 100 % Greco di Tufo DOCG, da vigneti sulle colline nell’area vocata della denominazione, tra S. Paolina, Montefusco e Prata Principato Ultra, è stato, invece, abbinato ad un coreografico piatto di insalata di zucca mantovana al mascarpone, seguito da cipolla al gratin. L’intenso colore giallo dai riflessi dorati, l’elegante mix di frutta e fiori gialli, come pesca e ginestra insieme a note agrumate, ad una mineralità spiccata, non disgiunta da una bella acidità, perfettamente bilanciata, hanno conquistato anche gli irriducibili del vino mosso, lasciando in bocca un finale sapido e persistente.

Terra del Varo, 85% Aglianico, 15% Merlot, DOC, dal bel colore rosso rubino, profumi di marasche, frutti di bosco, floreale di violetta, note di cacao amaro, morbido e dai tannini gentili ed una buona persistenza che rende la beva piacevole ha trovato sponda felice con i due primi piatti in degustazione: spaghetti al Ragù di maiale e limone, sintesi creativa dello chef ed il risotto con vongole e cime di rapa.

La Loggia del Cavaliere,TAURASI RISERVA DOCG, 100% Aglianico, con il suo rosso rubino cupo dai riflessi granati, i profumi di frutti di bosco e di viola appena appassita, i richiami speziati di liquirizia, noce moscata e pepe nero è stata il giusto accompagnamento della tagliata di maiale di Yonezawa/Yamagata, una speciale carne dal sapore intenso e pieno, in simbiosi col grande equilibrio ed i tannini setosi.

In chiusura, CHICCO D’ORO, FIANO PASSITO, 100% Fiano, nobile vitigno di terra d’Irpinia nonchè uno dei fiori all’occhiello dell’enologia campana è stato proposto in degustazione con un gelato misto di produzione artigianale, che ha amplificato i sentori di miele, albicocca matura, mandorla tostata, con una calda, secca avvolgenza ed un finale molto lungo.

Federica Guerriero

“La famiglia Pepe è un’antica famiglia irpina, che da generazioni s’impegna con dedizione nella produzione dei propri vini, commercializzati in tutta Italia e all’estero.Seguendo il proprio intuito e spinto dall’amore per la sua terra, l’imprenditore Angelo Pepe ha lavorato duramente per disegnare il futuro della sua famiglia, creando la Tenuta Cavalier Pepe, un complesso costituito da: Cantina, Azienda vitivinicola, Ristorante e bed-and-breakfast, che rappresenta un sistema produttivo e turistico di straordinaria qualità. Il valore e la lungimiranza di Angelo Pepe sono stati apprezzati, dall’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, che nel 1998 lo nominò: “Cavaliere della Repubblica” per i suoi meriti lavorativi.

Oggi, la Tenuta grazie anche al lavoro di Milena Pepe, la figlia maggiore del Cavaliere – laureata in viticoltura ed enologia in Francia e in marketing in Belgio – è gestita con carisma e competenza e può vantare una produzione di vini di altissima qualità“.

adsense – Responsive – Post Articolo