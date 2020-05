Valpolicella Negrar, il progetto a tutela della Villa Romana portati alla ribalta nel 2011

Nel 1887 a Villa, frazione di Negrar, provincia di Verona, durante alcuni lavori agricoli fu riportata alla luce parte della pavimentazione a mosaico e delle fondamenta di un’antica villa rustica romana del III sec. d.C., a nord del capoluogo, tra i filari dove si spiegavano i vigneti dell’Amarone.

Cantina Valpolicella Negrar nel 2011 ebbe la felice intuizione di tutelarne il grande valore attraverso un progetto vinicolo che ha compreso 5 etichette di vino Amarone, uno per ogni vallata della Valpolicella classica.

Tra questi, l’Amarone Villa Espressioni, la cui etichetta riproduce un mosaico della villa romana custodito nel museo civico di Verona e che viene prodotto anche con uve provenienti dalla vigna della famiglia Giacopuzzi-Bronzo, socia della cantina, interessata dai recenti scavi archeologici.

Felicità per Renzo Bighignoli, presidente di Cantina Valpolicella Negrar, per l’odierna ribalta dagli scavi del team della Sap (Società Archeologica Srl) diretti da Gianni De Zuccato, archeologo della Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio, grazie anche al finanziamento di una cordata di imprese e cantine che hanno, insieme a Cantina Valpolicella Negrar, supportato un sito archeologico di grande importanza per la Valpolicella ed il Veneto, “un unicum per rarità e bellezza dei colori dei mosaici”, aggiunge Bighignoli.

Ciò corrobora la bontà del progetto culturale condotto, per oltre un decennio, da Cantina Valpolicella Negrar nei vigneti della Valpolicella classica per scoprirne le diversità e le originalità territoriali, suggellandone l’importanza con nomi ed etichette riconducibili alla storia del territorio d’origine. “Il nostro obiettivo rimane sempre quello: produrre l’Amarone identificativo di un territorio che, nel suo Dna, porta con sé secoli di storia“, commenta Daniele Accordini, dg ed enologo di Cantina Valpolicella Negrar.

Ora il sindaco di Negrar, Roberto Grison, spera di poter celebrare realizzando in un paio d’anni un sito in grado di accogliere i visitatori.

Federica Guerriero

adsense – Responsive – Post Articolo