YOUR WELL FOOD, IL GHOST RESTAURANT NAPOLETANO SI RIVOLGE A CHI LAVORA E NON HA TEMPO DI CUCINARE LANCIANDO “YOUR BUSINESS LUNCH”

A meno di un mese dall’apertura, Your Well Food, il ghost restaurant che prevede unicamente la formula asporto e delivery, in via Massimo Stanzione n°43, al Vomero, lancia il nuovo servizio “YOUR BUSINESS LUNCH”: un abbonamento settimanale con consegna a domicilio, composto da 5 pasti completi, sempre diversi, con il giusto equilibrio tra proteine, grassi e carboidrati, ed un apporto calorico compreso tra 450 e 650 kcal a soli 7.50 euro al giorno.

Your Business Lunch nasce dalla richiesta di alcuni clienti decisi a risolvere la rogna dell’approvvigionamento del pranzo in ufficio. Spesso ci si accontenta di quello che lo street food cittadino offre, cose sicuramente buonissime, ma forse un po’ pesantucce. Your Business Lunch è il giusto compromesso tra gusto, salute e praticità.

Così commenta Giorgjo Comitangelo, lo chef di Your Well Food, questa nuova avventura: “Ci siamo messi nei panni dei clienti e soprattutto di coloro che trascorrono la giornata lontano da casa 5 giorni la settimana e che a causa degli impegni e della vita frenetica non hanno la possibilità di preparare ogni giorno il pranzo da portare al lavoro. Il fine del nostro nuovo servizio è dare la possibilità a chi lavora di seguire anche fuori casa un’alimentazione sana e bilanciata senza doversi preoccupare di nulla.”

Come funziona Your Business Lunch: basta andare sul sito https://www.yourwellfood.it/ cliccare su “Abbonamenti” e selezionare “Your Business Menu”. L’abbonamento va acquistato entro il sabato, per iniziare a ricevere il proprio piatto direttamente in ufficio o dove più si desidera dal lunedì successivo. Il menu varia di settimana in settimana. Ecco il menu di questa settimana

Lunedì: Pollo ripieno di peperoni (150gr. + 100gr.), crema di patate (200gr.)

Martedì: Insalata greca: feta (100gr.), pomodori cipolle e cetrioli (150gr.) con origano e cous cous (50gr.)

Mercoledi: Tagliata di tacchino (100gr.), rucola (50gr.), scaglie di grana (30gr.), glassa balsamico, pane integrale (100gr.)

Giovedì: Bowl di riso venere (50gr.), pesto di rucola, pomodori secchi (30gr.) e scaglie di grana (20gr.)

Venerdì: Hamburger salmone (100gr.), tzatziki (50gr.) e quinoa (50gr.)

Sul portale www.yourwellfood.it è possibile scegliere tra i gustosi piatti singoli in vetrina, oppure tra i profili alimentari precostituiti studiati ad hoc per i vari stili di vita, come: healthy, depurativo o fitness. É possibile creare diete personalizzate in base al proprio gusto, alle proprie esigenze, ma soprattutto alla propria fantasia. Inoltre attraverso la sezione del sito “Su misura per te”, Your Well Food offre ai clienti la possibilità di ottenere un piano alimentare calibrato sulle indicazioni del proprio nutrizionista o dietologo.

Per Info: tel_081/19968601 dalle 10.30 alle 15.00 e dalle 18.30 alle 22.30, whatsapp al 3392471259, Fb_Your Well Food

Massimo Antonino Cascone

Chi è Massimo Antonino Cascone

Napoletano, Laureato in Giurisprudenza, è practicing environmental journalist, termine di lingua inglese che definisce l'indirizzo verso tematiche legate alla natura, a questioni ambientali, cambiamenti climatici, innovazione, energia, mobilità sostenibile, oltre che appassionato di turismo enogastronomico, storia e cultura degli alimenti, grazie ai numerosi viaggi in giro per il mondo.

